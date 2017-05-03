Жорстоку банду серійних грабіжників судитимуть на Херсонщині

Жорстоку банду серійних грабіжників судитимуть на Херсонщині

15:20 03.05.2017
Жорстоку банду серійних грабіжників судитимуть на Херсонщині

Прокуратурою Херсонської області затверджено і направлено до суду обвинувальний акт відносно злочинного угруповання у складі 3 осіб, які  упродовж жовтня - листопада 2016 року на території Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської областей вчинили 3 грабежі та 11 розбоїв,   поєднаних із проникненням у житло, від яких потерпіло 20 осіб. Діями зловмисників потерпілим заподіяно збитків на суму понад 100 тис. грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 186  Кримінального кодексу України, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області 

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