Жорстоку банду серійних грабіжників судитимуть на Херсонщині

Прокуратурою Херсонської області затверджено і направлено до суду обвинувальний акт відносно злочинного угруповання у складі 3 осіб, які упродовж жовтня - листопада 2016 року на території Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської областей вчинили 3 грабежі та 11 розбоїв, поєднаних із проникненням у житло, від яких потерпіло 20 осіб. Діями зловмисників потерпілим заподіяно збитків на суму понад 100 тис. грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області