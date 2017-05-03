Охоронця, який вигадав власне викрадення, судитимуть у Києві

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості щодо охоронця однієї з приватних охоронних фірм Києва, який вигадав власне викрадення.

Перебуваючи у нетверезому стані, чоловік вирішив пожартувати із своїми колегами по роботі та подзвонив одному із своїх керівників, повідомивши, що став жертвою зухвалого злочину. За його словами невідомі особи, всупереч його волі натягнули йому на голову непрозорий пакет, посадили до позашляховика чорного кольору та возили декілька годин по місту, погрожуючи фізичною розправою.

В той же день вказаний охоронець звернувся із заявою про злочин до Печерського УП ГУНП у м. Києві та ініціював початок досудового розслідування за ч. 2 ст. 146 КК України («Незаконне позбавлення волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб»).

На наступний день, охоронець зрозумів, що накоїв і надав покази слідчому, що ніякого викрадення не було, та щиро розкаявся.

За результатами досудового розслідування Київською місцевою прокуратурою № 6 погоджено повідомлення про підозру охоронцю у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України - «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» (максимальне покарання - позбавлення волі на строк до 2 років).

Враховуючи щиросердне каяття та відсутність судимостей у підозрюваного, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 укладено з ним угоду про визнання винуватості та погоджено покарання — 1 рік позбавлення волі, з іспитовим терміном 1 рік.

Вказана угода з обвинувальним актом скерована на розгляд Печерського районного суду м. Києва.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва