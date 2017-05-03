Чоловіка, який на очах дитини викинув з вікна цуценя, судитимуть

Чоловіка, який на очах дитини викинув з вікна цуценя, судитимуть

15:30 03.05.2017
Чоловіка, який на очах дитини викинув з вікна цуценя, судитимуть
Києво-Святошинською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який в присутності своєї малолітньої дитини, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 18 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», вчинив знущання над власною твариною із застосуванням жорстоких методів.
 
Установлено, що чоловік, перебуваючи у квартирі разом із 12-річною донькою, підійшов до власної собаки породи лабрадор та взявши її за нашийник викинув з балкону 3 поверху. Таким чином чоловік хотів помститися дружині.
 
Внаслідок падіння тварина, якій  було 7 місяців, отримала тілесні ушкодження у вигляді діафізарного перелому в дистильованому відділі правої стегнової кістки та підвивиху критово-поперекового зчленування.
 
Києво-Святошинською місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 299 (знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчиненому із застосуванням жорстоких методів у присутності малолітнього) КК України.
 
Наразі обвинувальний акт затверджено процесуальним керівником та скеровано до суду для розгляду по суті.
 
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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