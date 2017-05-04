Одна людина загинула та троє поранені у ДТП на Луганщині

Одна людина загинула та троє поранені у ДТП на Луганщині

08:06 04.05.2017
Одна людина загинула та троє поранені у ДТП на Луганщині

Поліція з’ясовує обставини трагічної ДТП, яка сталася на 37 км. автодороги Т-13-02 КПП «Танюшівка – Старобільськ – Артемівськ» у селі Писарівка Новопсковського району. 

За попередніми даними, 32-річний водій «ВАЗ-21101», рухаючись з селища Новопсков у напрямку міста Старобільськ, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21063», під керуванням 28-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій «ВАЗ-21063» загинув на місці події. З травмами різного ступеню тяжкості до місцевого медичного закладу госпіталізовано водія та пасажира (22-річна дівчина) автомобілю «ВАЗ-21101», а також 28-річного пасажира «ВАЗ-21063».

Матеріали за даним фактом ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини трагічного зіткнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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