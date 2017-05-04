На Київщині рятувальники дістали з води тіло потопельника

На Київщині рятувальники дістали з води тіло потопельника

06:16 04.05.2017
На Київщині рятувальники дістали з води тіло потопельника

До оперативно-диспетчерської служби Макарівського району від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що виявлено тіло чоловіка на поверхні водойми в селі Забуяння.

На допомогу направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів.

По прибуттю на місце рятувальники за допомогою гумового човна і рятувальної мотузки підняли тіло на берег та передали працівникам поліції для з’ясовування особи та обставин події.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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