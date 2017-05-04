На Київщині рятувальники дістали з води тіло потопельника
На Київщині рятувальники дістали з води тіло потопельника
До оперативно-диспетчерської служби Макарівського району від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що виявлено тіло чоловіка на поверхні водойми в селі Забуяння.
На допомогу направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів.
По прибуттю на місце рятувальники за допомогою гумового човна і рятувальної мотузки підняли тіло на берег та передали працівникам поліції для з’ясовування особи та обставин події.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області