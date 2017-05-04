На Полтавщині рятувальники надали допомогу пораненому у ДТП водію

На Полтавщині рятувальники надали допомогу пораненому у ДТП водію

06:45 04.05.2017
На Полтавщині рятувальники надали допомогу пораненому у ДТП водію

О 21:45  до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі  біля с. Трудовик водій вантажного автомобіля «ГАЗ-53», не впоравшись з керуванням з’їхав у кювет де здійснив зіткнення з деревом.

У результаті події водій автомобіля отримав травми різного ступеня та виявився  заблокованими в понівеченому транспортному засобі.
Для ліквідації наслідків ДТП залучалися 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки  7-го Державного пожежно-рятувального посту.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували потерпілого із автомобіля та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.