На Полтавщині рятувальники надали допомогу пораненому у ДТП водію

О 21:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі біля с. Трудовик водій вантажного автомобіля «ГАЗ-53», не впоравшись з керуванням з’їхав у кювет де здійснив зіткнення з деревом.

У результаті події водій автомобіля отримав травми різного ступеня та виявився заблокованими в понівеченому транспортному засобі.

Для ліквідації наслідків ДТП залучалися 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки 7-го Державного пожежно-рятувального посту.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували потерпілого із автомобіля та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області