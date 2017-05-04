У Києві пожежні під час боротьби з вогнем врятували жінку та двох дітей

О 20:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в 9-поверховому житловому будинку по вул. Гната Юри, 1.

На місце події були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що загорання виникло в 2-х кімнатній квартирі на 4-му поверсі.

Не гаючи часу вогнеборці відразу ж розпочали рятувальні роботи та гасіння пожежі. Завдяки вмілим та злагодженим діям столичних рятувальників, вже о 20:53 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі в квартирі, вогнеборці врятували жінку 1946 р. н., яка отримала опіки та отруєння продуктами горіння органів дихання, вивели її на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Після її огляду лікарями, жінку було госпіталізовано в опікове відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Крім того, рятувальники евакуювали 2 дітей, які знаходились в одній із квартири.

Внаслідок займання згоріло та пошкоджено меблі, особисті речі та побутова техніка на кухні, закопчені стіни та стеля коридору квартири.

До гасіння пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також близько 30 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві