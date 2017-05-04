В Івано-Франківську конфлікт між студентами закінчився різаниною

В Івано-Франківську конфлікт між студентами закінчився різаниною

06:01 04.05.2017
В Івано-Франківську конфлікт між студентами закінчився різаниною

Подія трапилася в ніч з 2 на 3 травня у м. Івано-Франківськ. Встановлено, що до спричинення тяжких тілесних ушкоджень внаслідок яких потерпілий отримав травми та був доставлений до лікарні, причетний 19-річний місцевий мешканець.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. У ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що потерпілий і підозрюваний проживають по сусідству в гуртожитку сімейного типу. Перебуваючи на спільній кухні, та, будучи у нетверезому стані, хлопці посварилися, відтак побилися. Один із них – 19-річний, взяв ніж та наніс ним кілька ударів на рік старшому сусідові, спричинивши проникаючі поранення грудної клітки зліва, лівобічний гемоторакс, різані рани грудної клітки з права, полубочної ділянки живота, верхньої третини правого стегна.

Почувши крики потерпілого, позбігалися сусіди, які, побачивши закривавленого хлопця, викликали правоохоронців та «швидку». Працівники поліції, які прибули на місце події, затримали зловмисника, а потерпілого було доставлено до лікувального закладу.

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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