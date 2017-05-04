Три розбиті авто та троє поранених - наслідки ДТП у Конотопі

До чергової частини Конотопського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по проспекту Миру сталася дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативна група, яка негайно прибула на виклик, з’ясувала, що 34-річна жінка, яка перебувала за кермом автомобіля марки «Форт Мондео», під час виїзду з другорядної дороги на головну не надала перевагу у русі автомобілю марки «Форд Транзит» під керуванням 43-річного конотопчанина, внаслідок чого сталося зіткнення. Крім цього, 40-річний водій автомобіля марки «ВАЗ 21111» також допустив зіткнення з автомобілем марки «Форд Транзит», котрого від попереднього удару викинуло на зустрічну смугу руху.

Водія автомобіля марки «Форд Транзит» з діагнозом «перелом правої ключиці, забійна рана лівого плеча» доставлено до травматологічного відділення центральної лікарні. Двоє інших потерпілих, які отримали тілесні ушкодження у вигляді забоїв грудної клітини та колінного суглобу, від госпіталізації відмовились.

Працівники поліції з’ясовують обставини та причини аварії, тривають всі необхідні перевірки та експертизи.