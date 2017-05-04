На Київщині один військовослужбовець застрелив іншого

На Київщині один військовослужбовець застрелив іншого

08:04 04.05.2017
На Київщині один військовослужбовець застрелив іншого

В одній із військових частин на Київщині один з військовослужбовців в результаті необережного поводження зі зброєю здійснив постріл в співслужбовця, що призвело до смерті останнього. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Попередньо установлено, що один з військовослужбовців в результаті необережного поводження зі зброєю здійснив постріл в іншого співслужбовця, що призвело до його смерті. Вказаній особі повідомлено про підозру ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого) та обрано запобіжний захід.

За інформацією прес-служби, слідство триває. Встановлюються усі обставини трагічної події.

У прокуратурі також відзначили, що за вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до десяти років.

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