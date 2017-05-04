У Полтаві бус врізався у бетонний паркан, є поранені

Прикра подія сталась У Полтаві на узвозі по вулиці Панянки.

Автомобіль «РАФ» з пасажирами, під час руху зіткнувся з бетонним парканом. За попередньою інформацією, у автомобіля відмовили гальма.

В результаті ДТП постраждали п’ятеро осіб, трьох потерпілих госпіталізовано до лікарень.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, встановлюються всі обставини аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області