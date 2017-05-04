У Кропивницькому працівницю сауни викрито у сутенерстві

Жінка влаштувала місце розпусти в одному з банних закладів, де працювала. Громадянка пропонувала відвідувачам за певну суму коштів скористатися послугами дівчат-повій. За вчинене особі може загрожувати покарання – до 7 років позбавлення волі.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, поліцейські вжили низку слідчо-розшукових заходів та викрили у злочинній діяльності жительку обласного центру. Жінка займалась сутенерством і звідництвом із метою особистого збагачення.

До надання «клієнтам» послуг сексуального характеру громадянка залучала мешканок Кропивницького, віком від 22 до 35 років. Година такого відпочинку коштувала відвідувачам від 600 до 800 гривень, із цієї суми банщиці дівчата повинні були віддавати від 200 до 400 гривень.

За скоєне кримінальне правопорушення жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Крім того, у закладі здійснювався продаж алкогольних та тютюнових виробів без належних документів.

У найближчий час особі буде оголошено про підозру та справу з обвинувальним актом скеровано до суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області