На Черкащині до поліції прийшов мисливець і заявив про вбивство

До чергової частини Золотоніського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставлено тіло 39-річного жителя Золотоноші з вогнепальним пораненням, від яких останній помер.

Потерпілого до лікарні привіз чоловік на власному авто, та передавши тіло загиблого лікарям зник, лише пояснив, що знайшов потерпілого ще живим на узбіччі дороги.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено особу вказаного чоловіка, та автомобіль на якому він пересувався. Ним виявився 42-річний житель Києва. Чоловіка довго шукати не прийшлось, через півтори години він прийшов до поліції і зізнався у вчиненому.

Розповів, що приїхав на Черкащину на незаконне полювання. Біля річки в одному із сіл Золотоніського району, через тепловізор побачив мішень, що рухається. Здійснив два постріли. Коли під’їхав, то побачив, що влучив у людину. Поклав потерпілого в салом машини та відвіз до лікарні. Від отриманих травм потерпілий помер.

Зловмисника затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області