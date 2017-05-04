На Рівненщині судитимуть кілера, який вбив посадовця СІЗО, на замовлення з РФ

Прокуратура Рівненської області забезпечила об’єктивне розслідування та 27 квітня 2017 року скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Маріуполь Донецької області за обвинуваченням в умисному вбивстві працівника Рівненського СІЗО, вчиненого на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а також в незаконному поводженні зі зброєю (ознаки злочинів, передбачених п.п.6,11,12 ч.2 ст.115 та ч.1 ст. 263 КК України).

Особа обґрунтовано обвинувачується у тому, що 16.09.2016 вчинила із застосуванням вогнепальної зброї умисне вбивство начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора, майора внутрішньої служби у під’їзді житлового будинку, де той проживав.

Зловмисник здійснив 8 пострілів в різні частини його тіла та після цього завдав не менше 8 ударів пістолетом в голову. Від одержаних травм працівник Рівненського СІЗО помер на місці.

Оперативники затримали зловмисника під час спроби перетину Державного кордону України у Харківській області.

Процесуальним керівником досудового розслідування та слідчим зібрано беззаперечні докази того, що вбивство працівника СІЗО вчинене за винагороду та за завданням органів ФСБ Російської Федерації.

На теперішній час обвинувачений за ініціативою прокуратури перебуває під вартою.

Матеріали стосовно іншого співучасника злочину, який у момент вбивства слідкував за обстановкою на подвір’ї та повинен був усунути перешкоди у разі їх виникнення, виділені в окреме провадження та останнього оголошено у міжнародний розшук.

Довідково: санкціями інкримінованих статей Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області