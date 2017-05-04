На Донеччині у метрі від берегу у воді знайшли тіло людини

На Донеччині у метрі від берегу у воді знайшли тіло людини

18:31 04.05.2017
На Донеччині у метрі від берегу у воді знайшли тіло людини

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від Національної поліції надійшло про чоловіка, без ознак життя, який знаходиться в 1 м. від берегу річки, за адресою: Донецької область, м. Краматорськ, вул. К.Гампера, річка Казенний Торець.

На місце події виїхали рятувальники 12 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області. 

По прибуттю до місця події рятувальники за допомогою пожежного багра витягли тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються) з води на берег річки та передали його співробітникам Національної поліції.

Від Головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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