На Донеччині у метрі від берегу у воді знайшли тіло людини

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від Національної поліції надійшло про чоловіка, без ознак життя, який знаходиться в 1 м. від берегу річки, за адресою: Донецької область, м. Краматорськ, вул. К.Гампера, річка Казенний Торець.

На місце події виїхали рятувальники 12 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю до місця події рятувальники за допомогою пожежного багра витягли тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються) з води на берег річки та передали його співробітникам Національної поліції.

Від Головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області