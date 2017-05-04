На Запоріжжі під час пожежі серйозно травмувалась людина
На Запоріжжі під час пожежі серйозно травмувалась людина
О 10:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вулиці Олега Сухарева в м. Бердянськ.
Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що в житловому будинку горіли перекриття та обрешітка даху на загальній площі 40 кв.м.
Під час пожежі травмувався 84-річний власник оселі. Чоловіка з термічними опіками голови та обличчя I ступеню каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до міської лікарні.
Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 10:40 рятувальники локалізували загоряння, а о 10:53 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 10 чоловіка особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області