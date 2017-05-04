На Запоріжжі під час пожежі серйозно травмувалась людина

На Запоріжжі під час пожежі серйозно травмувалась людина

18:02 04.05.2017
На Запоріжжі під час пожежі серйозно травмувалась людина

О 10:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вулиці Олега  Сухарева в м. Бердянськ.

Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що в житловому будинку горіли перекриття та обрешітка  даху на загальній площі 40 кв.м.

Під час пожежі травмувався 84-річний власник оселі. Чоловіка з термічними опіками голови та обличчя I ступеню каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували  до міської лікарні.

Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.

О 10:40 рятувальники локалізували загоряння, а о 10:53 – повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 10 чоловіка особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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