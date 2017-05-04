У Харкові пожежні на руках винесли з вогню чоловіка та жінку

О 13:18 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на другому поверсі житлової п'ятиповерхівки по пр-ту Гагаріна, 195а Слобідського району міста Харкова.

Вогнеборці 2-ї пожежно-рятувальної частини прибули за вказаною адресою та вже о 13:30 локалізували пожежу, попередивши подальше розповсюдження вогню. Площа пожежі складала 6 кв.м. Горіли домашні речі та пральна машина у ванній кімнаті, а також домашні речі у коридорі однокімнатної квартири.

Під час обстеження квартири рятувальники відшукали чоловіка, 1967 року народження та жінку 1973 року народження. Їх негайно було винесено з небезпечної зони та передано бригаді швидкої медичної допомоги. Медиками на місці було надано допомогу постраждалим, від госпіталізації вони відмовились.

На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу. Ліквідація вогню відбулась о 13:40.

Причина пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області