Подвір’я приватного будинку закидали гранатами на Харківщині

До чергової частини Близнюківського відділення поліції напередодні надійшло повідомлення від 34-річної мешканки смт. Близнюки про те, що близько 21:40 хвилин вона почула два потужні хлопки від вибухів невстановлених предметів.

В ході огляду з місця події працівниками вибухотехнічного управління харківської поліції та територіального відділу поліції було вилучено металеві уламки від двох гранат "Ф-1", фрагменти запалів із запобіжними важелями.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області