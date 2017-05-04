Подвір’я приватного будинку закидали гранатами на Харківщині

Подвір’я приватного будинку закидали гранатами на Харківщині

10:33 04.05.2017
Подвір’я приватного будинку закидали гранатами на Харківщині

До чергової частини Близнюківського відділення поліції напередодні надійшло повідомлення від 34-річної мешканки смт. Близнюки про те, що близько 21:40 хвилин вона почула два потужні хлопки від вибухів невстановлених предметів.

В ході огляду з місця події працівниками вибухотехнічного управління харківської поліції та територіального відділу поліції було вилучено металеві уламки від двох гранат "Ф-1", фрагменти запалів із запобіжними  важелями.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.