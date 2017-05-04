Підозрюваного у кривавому вбивстві судитимуть на Львівщині

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження відносно жителя Яворівського району Львівської області за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Так, обвинувачений, розпиваючи спиртні напої з потерпілим у власному будинку, наніс йому декілька ударів кухонним ножем, внаслідок чого останній помер. Безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення його було затримано та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинення вказаного злочину убивці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Слід відзначити, що з початку року в області зареєстровано 15 умисних вбивств, по 3 з них кримінальні провадження скеровано до суду. У решті кримінальних правопорушень 17 особам повідомлено про підозру.

Загалом, за процесуального керівництва прокурорів Львівщини до суду скеровано 17 обвинувальних актів щодо осіб, які обвинувачуються у вчиненні умисних вбивств, в тому числі вчинених у минулих роках.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області