На Тернопільщині судитимуть банду шахраїв, яка вкрала мільйони гривень

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) стосовно організованої групи осіб, які заволоділи коштами 50 потерпілих на суму понад 4 млн. грн.

Розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2016 років група шахраїв, використовуючи викрадені бази фармацевтичних фірм, телефонувала їхнім клієнтам з пропозицією відшкодувати кошти за нібито доставлені неякісні медичні товари та виманювала у людей гроші, як компенсацію за свої послуги.

Згідно розробленого плану та розподілених функцій, одна частина учасників групи займалась здійсненням телефонних дзвінків із спеціально облаштованих офісів в м. Києві. Шахраї, під вигаданими прізвищами повідомляли громадянам завідомо неправдиву інформацію про неіснуючі послуги, спонукаючи їх до подальшого переказу коштів на осіб, яких контролювали учасники групи, або на рахунки, відкриті зловмисниками в різних банках .

Інша частина групи підшукувала осіб для відкриття рахунків у фінансових установах, а також, акумулювала суми грошей, що надійшли від потерпілих та передавала їх організаторам для подальшого використання у злочинній діяльності та розподілу між іншими учасниками.

Відповідно до плану організаторів групи, телефонні дзвінки шахраї здійснювали переважно до осіб похилого віку, малообізнаних із повноваженнями та роботою державних контролюючих органів. Мережа ошуканців діяла по всій Україні.

Серед потерпілих, хто першими звернувся до правоохоронців із заявами про шахрайство, були пенсіонерки з Тернопільщини.

Сума збитків, завданих громадянам злочинними діями організованої групи, сягає понад 4 млн. грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області