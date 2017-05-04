Двох мешканців Донеччини засуджено за закінчений замах на диверсію

Завдяки принциповій позиції процесуального керівника - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури області вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя визнано винними у вчиненні закінченого замаху на диверсію 2-х мешканців Донецької області.

Так, вказані особи 06.02.2015 як члени диверсійно-розвідувального підрозділу «Інтернаціональна бригада №15» терористичної групи «Кальміус», підконтрольної так званій «ДНР», створили умови для аварії залізничного потягу шляхом поміщення на залізничну колію гальмівного башмака, в середину якого помістили гранату РГД-5. Однак злочинні дії зловмисників були своєчасно викриті та припинені працівниками УСБУ в Запорізькій області.

Під час судового розгляду справи обвинувачені своєї провини не визнали, стверджуючи, що зазначений злочин вони не скоювали, але завдяки правильно обраній тактиці стороною обвинувачення повністю спростовано їх версії та доведено провину.

Суд погодився з кваліфікацією сторони обвинувачення та призначив зловмисникам за ч.2 ст.28 ч.2 ст.15 ст. 113 (закінчений замах на диверсію, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч.1 ст.258-3 (участь в терористичній організації та інше сприяння діяльності терористичної організації), а також ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами) покарання за у вигляді 11 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області