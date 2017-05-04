У Дніпрі злодія засудили за жорстокі озброєні напади

У Дніпрі злодія засудили за жорстокі озброєні напади

11:02 04.05.2017
У Дніпрі злодія засудили за жорстокі озброєні напади

Вироком Кіровського районного суду м. Дніпра 38-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Так, раніше судимий мешканець Дніпра (останній раз за зґвалтування) після звільнення з місць позбавлення волі на шлях виправлення не став та продовжив скоювати злочини.

У листопаді 2014 року в нічний час доби чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, з метою заволодіння чужим майном здійснив розбійний напад на незнайомого громадянина.

Погрожуючи ножем, зловмисник проник до квартири потерпілого, спричинив йому декілька ножових поранень та заволодів грошовими коштами на суму майже 3 000 гривень. 

Державне обвинувачення у кримінальному провадженні підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3.Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Вказане рішення обвинувачений оскаржив, проте Апеляційний суд Дніпропетровської області, погодившись з доводами прокуратури, залишив вирок суду першої інстанції без змін.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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