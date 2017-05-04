На водія, що у Львові збив дівчинку на перході, нещодавно вже складали протокол

На водія, що у Львові збив дівчинку на перході, нещодавно вже складали протокол

17:30 04.05.2017
На водія, що у Львові збив дівчинку на перході, нещодавно вже складали протокол

О 16:12 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на пішохідному переході по вулиці Гетьмана Мазепи у Львові водій автомобіля ВАЗ-21099 скоїв наїзд на дитину.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлено, що під колесами автомобіля, яким керував 27-річний львів’янин, опинилась дівчинка-підліток, котру з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано. Правоохоронці уточнюють її особисті дані та діагноз. Водія освідчують на наявність алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Також встановлено, що кілька тижнів тому на водія, котрий скоїв наїзд на дівчинку, поліцейські склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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