На Донеччині вітчим зґвалтував неповнолітню хвору падчерку

На Донеччині вітчим зґвалтував неповнолітню хвору падчерку

11:20 04.05.2017
На Донеччині вітчим зґвалтував неповнолітню хвору падчерку

Торецький відділ Костянтинівської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст. 153 КК україни.

Установлено, що дівчинка має вади здоров'я (знаходиться на обліку з розумовою відсталість) та навчається у спеціалізованому навчальному закладі).

На вихідні вона їздила до матері, однак після повернення до закладу вихователі помітили зміни у поведінці дитини та при ретельному огляді - тілесні ушкодження.

Дівчина пояснила, що за відсутності вдома матері, її 24-річний співмешканець протягом 1-2 травня вчиняв з нею дії, спрямовані на задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.

На теперішній час чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Встановлено, що затриманий перебуває на обліку з розумовою відсталістю легкого ступеня.

Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.