На Донеччині вітчим зґвалтував неповнолітню хвору падчерку

Торецький відділ Костянтинівської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст. 153 КК україни.

Установлено, що дівчинка має вади здоров'я (знаходиться на обліку з розумовою відсталість) та навчається у спеціалізованому навчальному закладі).

На вихідні вона їздила до матері, однак після повернення до закладу вихователі помітили зміни у поведінці дитини та при ретельному огляді - тілесні ушкодження.

Дівчина пояснила, що за відсутності вдома матері, її 24-річний співмешканець протягом 1-2 травня вчиняв з нею дії, спрямовані на задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.

На теперішній час чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Встановлено, що затриманий перебуває на обліку з розумовою відсталістю легкого ступеня.

Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області