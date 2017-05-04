На Рівненщині бандити в масках жорстоко пограбували родину

Зловмисники у балаклавах зв’язали господаря будинку та його дружину, а дитину зачинили у ванній. Розбійники били подружжя та вимагали гроші. Залишаючи оселю, забрали майже 19 тисяч доларів США.



Близько опівночі четвертого травня, коли 35-річний мешканець села Вересневе перебував на подвір’ї свого господарства, до обійстя увірвалися троє невідомих у масках, збили його з ніг та почали наносити удари битами по всьому тілу. При цьому нападники російською мовою питали, де гроші, а потім одягнули кайданки.

У цей час ще двоє чоловіків у балаклавах пішли до будинку, де жертвою стала і 31-річна дружина. Її теж побили, зв’язали клейкою стрічкою і вимагали гроші.

Потім чоловіка привели до будинку, де зняли з нього кайданки, зв’язавши руки та ноги подовжувачами та мотузкою від штор. Жінку відвели до підвального приміщення, а семирічну дівчинку розбійники зачинили у ванній кімнаті.

Нападники домоглися свого і забрали 18 тисяч 900 доларів США із сумки господаря.

Після цього зловмисники зникли у невідомому напрямку. Першою зуміла звільнитись дружина, яка одразу повідомила до поліції. Лікарі швидкої медичної доставили подружжя із забоями голови, м’яких тканин обличчя та ніг в приймальне відділення Рівненської центральної міської лікарні, звідки після надання допомоги були відпущені до дому.

За фактом розбою розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з місця події вилучили речові докази та проводять слідчі й розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області