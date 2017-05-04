На Вінниччині поліцейські знайшли причетного до наруги над державним прапором

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над Державним символом.Зірвавши прапор з приміщення школи, житель селища Турбів потоптався по ньому та викинув у чагарники.

Отримавши повідомлення про те, що з приміщення Турбівської школи місцевий житель зірвав прапор, який висів над входом, та порвав його, працівники поліції негайно розпочали перевірку.

Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 20-річний молодик, який проживає неподалік від школи. Він вже неодноразово потрапляв в поле зору поліції.

Матеріали дослідчої перевірки передано для проведення досудового розслідування.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) КК України.

Згідно діючого законодавства зловмиснику загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області