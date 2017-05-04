На Житомирщині автомобіль збив пішохода, який стояв на узбіччі

На Житомирщині автомобіль збив пішохода, який стояв на узбіччі

20:32 04.05.2017
На Житомирщині автомобіль збив пішохода, який стояв на узбіччі

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 19:30 на автодорозі Червоноармійськ-Майдан-Копищанський–Котлярка, неподалік с. Хмелівки.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Renault Kangoo», 41-річний житель району, рухаючись у напряму м. Олевська, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода, 50-річного жителя с. Будки, який стояв на краю проїжджої частини.

У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток нижньої кінцівки та був госпіталізований до місцевої лікарні.

Нині триває подальше з’ясування причин та обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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