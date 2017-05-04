У Вінниці автомобіль на переході збив жінку із немовлям у візку

У Вінниці автомобіль на переході збив жінку із немовлям у візку

12:20 04.05.2017
У Вінниці автомобіль на переході збив жінку із немовлям у візку

У м. Вінниці на пішохідному переході водій автомобіля «Volkswagen» вчинив наїзд на жінку, яка з дитячим візочком переходила дорогу. 

Побачивши автомобіль, що рухається на неї, жінка встигла відштовхнути коляску з десятиденним немовлям і уникнула наїзду машини на дитину. Сама ж вона з забоєм грудної клітини та колінного суглобу була доставлена у лікарню. Після надання медичної допомоги лікарі її відпустили додому.

Аварія сталась близько півдня на вулиці Хмельницьке шосе.

66-річний водій автомобіля «Volkswagen» на нерегульованому пішохідному переході не пропустив жінку, яка з дитячим візочком переходила дорогу.  

Потерпіла, побачивши автомобіль, що рухається на неї, встигла відштовхнути коляску і цим самим уникнула наїзду машини на десятиденного сина, але візочок з немовлям перекинувся. У дитини лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та на добу залишили під своїм наглядом у лікарні.     

35-річна жінка з забоєм грудної клітини та колінного суглобу була доставлена в лікарню. Після надання медичної допомоги лікарі її відпустили додому.

Водій автомобіля пройшов медичне освідування на стан сп’яніння. Він тверезий. Як не помітив жінку з коляскою, не розуміє.  

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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