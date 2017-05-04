На Житомирщині автомобіль збив маленького велосипедиста

На Житомирщині автомобіль збив маленького велосипедиста

19:31 04.05.2017
На Житомирщині автомобіль збив маленького велосипедиста

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції увечері . Водій автомобіля «ВАЗ-21099» зателефонував та розповів, що у с. Бежеві він вчинив наїзд на хлопчика-велосипедиста.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Встановлено, що близько 18:30 на автодорозі Черняхів-Головино у с. Бежеві водій автомобіля «ВАЗ-21099», 42-річний житель Черняхівського району, не впорався з керуванням та вчинив наїзд на велосипедиста, 10-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, хлопчик рухався у попутному напрямку та раптово виїхав на проїжджу частину.

У результаті зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді забійної рани голови та перелому ключиці.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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