Жорстоке вбивство жінки вдалось розкрити поліцейським Кіровоградщини

Підозрюваним у вчиненні цього тяжкого злочину виявився її 49-річний знайомий, який стверджує, що раніше мав із 40-річною потерпілою близькі стосунки.

Однак через сварку, спочатку вдарив жінку, а потім задушив рушником. Вийти на слід зловмисника та з’ясувати долю зниклої безвісти громадянки оперативникам вдалося згодом, коли підозрюваний «здав» її особисті речі у ломбард.

Затримати раніше судимого за вбивство громадянина працівникам Управління карного розшуку спільно з колегами зі Світловодського відділу поліції вдалося на території столиці. За попередніми даними, чоловік на деякий час оселився в будинку потерпілої та згодом, начебто, заявив їй, що має в іншому регіоні власну родину, тому не може лишитися надовго.

Сварка між громадянами врешті закінчилася побиттям власниці будинку. Через деякий зловмисник вже не міг стримувати емоції, і замість того щоб піти, задушив потерпілу. На місце пригоди повернувся вже згодом. Аби приховати сліди злочину, чоловік поклав тіло небіжчиці в господарську сумку, відніс на дачну ділянку своєї родички, де закопав у землю та прикидав місце господарським непотребом.

Особисті речі жертви: мобільний телефон, ноутбук та золоті вироби взяв із собою, а згодом виїхав на заробітки до столиці.

«Повідомлення про зникнення місцевої жительки до поліції надійшло згодом від її родичів. Жінка не відповідала на телефонні дзвінки, а будинок був просто зачинений. До пошуків потерпілої негайно долучилися оперативники. На розкриття неочевидного особливо тяжкого злочину поліцейським знадобилося кілька місяців. З’ясувавши, з ким до того спілкувалася жінка, поліцейські крок за кроком намагалися знайти зачіпки щодо причетності судимого за вбивство знайомого. Врешті, докладені зусилля увінчались успіхом. За деякий час зловмисник пішов до одного зі столичних ломбардів, де здав на продаж золоті вироби зниклої жінки.

Продати її мобільний телефон досі не наважувався. Засіб зв’язку було виявлено під час обшуку та затримання, яке відбулося на території одного з гуртожитків Києва. Зрозумівши, що заперечувати свою причетність до тяжкого злочину вже не має сенсу, зловмисник зізнався у скоєному та розповів, де сховав тіло», - розповів начальник Світловодського відділу поліції Андрій Гулий.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області