На Кіровоградщині розкрито вбивство чоловіка, який вважався зниклим безвісти

Зловмисника розшуковці обласного главку та Олександрійського відділу поліції з допомогою працівників відділу прикордонної служби Чонгар затримали поблизу АР Крим, куди він намагався втекти. За скоєне особі загрожує до 15 років позбавлення волі.

01 травня до відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення 46-річного жителя міста Олександрія. Чоловік пішов із дому та не повернувся, рідні не мали змоги з ним зв’язатися, адже мобільний телефон був вимкнений.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (з позначкою «безвісти зниклий») Кримінального кодексу України та почали пошуки громадянина.

«У результаті вжитих заходів через два дні було встановлено, що чоловіка вбито. За попередніми даними, трагедії передував конфлікт, який виник на ґрунті неприязних відносин між потерпілим і 48-річним місцевим жителем, що мешкав по сусідству.

Після того, як опонент завдав потерпілому ножових поранень, відвіз тіло загиблого на його ж автомобілі до лісосмуги, де і закопав. Потім повернувся назад, помив та повернув на подвір’я транспортний засіб, ніби нічого й не сталося. Втім приховати сліди злочину зловмиснику не судилося.

Під час огляду авто потерпілого поліцейські виявили відсутність бампера, який згодом відшукали у лісосмузі. Як з’ясувалося, чоловік загубив деталь неподалік місця, де сховав тіло, але не помітив цього.

Розшукати зловмисника працівникам поліції Кіровоградщини, завдяки допомозі представників прикордонної служби, вдалося поблизу тимчасово окупованої території, де він планував «оселитися», аби уникнути відповідальності», - розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

За фактом умисного вбивства триває розслідування. Особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області