На Кіровоградщині затримані злодії, що втрапили у ДТП на викраденому авто

Одним із потерпілих від дій чоловіків став житель Добровеличківського району, який позбувся транспортного засобу. Пересуваючись на чужому авто, поплічники вчинили ДТП на території Знам’янського району, де їх і розшукали працівники поліції. Як з’ясувалося, напередодні зловмисники скоїли ще й крадіжку в іншому населеному пункті.

До Добровеличківського відділення поліції надійшла заява від мешканця одного з сіл про те, що невідомі особи незаконно заволоділи його автомобілем ВАЗ 2101, який знаходився на подвір’ї.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили осіб, причетних до угону. Ними виявилися двоє чоловіків, 21 та 20 років, які були засудженні за аналогічні злочини та звільнились із місць позбавлення волі у поточному році. Зловмисників працівники поліції розшукали у Знам’янському районі, де вони пошкодили викрадений автомобіль, допустивши перекидання.

Крім того, напередодні особи скоїли злочин і в Маловисківському районі. В одному з населених пунктів викрали з сейфу газовий пістолет та незаконно збагатились, здобувши готівкові кошти. За словами чоловіків, спецзасіб вони планували використати для більш «серйозних» справ.

Зловмисників було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Стосовно них обрано запобіжний захід – тримання під вартою», - розповів начальник Добровеличківського відділення поліції Юрій Яндульський.

У даний час з’ясовується причетність осіб до скоєння інших злочинів.

За вчинене чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області