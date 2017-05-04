На Донеччині СБУ попередила розкрадання грошей при закупівлі продуктів дітям
На Донеччині СБУ попередила розкрадання грошей при закупівлі продуктів дітям
Співробітники Служби безпеки України попередили розкрадання 1,4 мільйона гривень під час тендеру із закупівлі продуктів харчування для одного з дитячих оздоровчих комплексів у Святогірську.
Під час перевірки документації переможця конкурсу, правоохоронці виявили низку порушень законодавства та невідповідність умовам тендеру. Співробітники спецслужби, зокрема задокументували, що комерційна структура не має відношення до поставок продуктів харчування, а у документації були відсутні підтвердження якості товарів.
СБ України поінформувало керівництво дитячого закладу про виявлені факти. У результаті, тендерний комітет відхилив пропозицію переможця.
За матеріалами прес-центру СБУ