На Донеччині СБУ попередила розкрадання грошей при закупівлі продуктів дітям

На Донеччині СБУ попередила розкрадання грошей при закупівлі продуктів дітям

16:40 04.05.2017
На Донеччині СБУ попередила розкрадання грошей при закупівлі продуктів дітям

Співробітники Служби безпеки України попередили розкрадання 1,4 мільйона гривень під час тендеру із закупівлі продуктів харчування для одного з дитячих оздоровчих комплексів у Святогірську.

Під час перевірки документації переможця конкурсу, правоохоронці виявили низку порушень законодавства та невідповідність умовам тендеру. Співробітники спецслужби, зокрема задокументували, що комерційна структура не має відношення до поставок продуктів харчування, а у документації були відсутні підтвердження якості товарів.

СБ України поінформувало керівництво дитячого закладу про виявлені факти. У результаті, тендерний комітет відхилив пропозицію переможця.

За матеріалами прес-центру СБУ

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