На Полтавщині СБУ затримала затяту агітоаторку-сепаратистку

На Полтавщині СБУ затримала затяту агітоаторку-сепаратистку

17:02 04.05.2017
На Полтавщині СБУ затримала затяту агітоаторку-сепаратистку

Співробітники Служби безпеки України затримали на Полтавщині сепаратистську інтернет-агітаторку.

Правоохоронці встановили, що мешканка Кременчука є прихильницею «руського міра» і політики Кремля. На своїх сторінках в російських соціальних мережах вона вела активну антиукраїнську пропаганду, поширювала інформацію, яка дискредитує сили антитерористичної операції та розпалювала міжнаціональну ворожнечу.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці, оперативники виявили комп’ютерну  техніку з доказами розміщення сепаратистських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно–слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали на Полтавщині сепаратистську інтернет-агітаторку.

Правоохоронці встановили, що мешканка Кременчука є прихильницею «руського міра» і політики Кремля. На своїх сторінках в російських соціальних мережах вона вела активну антиукраїнську пропаганду, поширювала інформацію, яка дискредитує сили антитерористичної операції та розпалювала міжнаціональну ворожнечу.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці, оперативники виявили комп’ютерну  техніку з доказами розміщення сепаратистських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно–слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3290#sthash.QUgEcxYS.dpuf

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