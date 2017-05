На Полтавщині СБУ затримала затяту агітоаторку-сепаратистку

Співробітники Служби безпеки України затримали на Полтавщині сепаратистську інтернет-агітаторку.

Правоохоронці встановили, що мешканка Кременчука є прихильницею «руського міра» і політики Кремля. На своїх сторінках в російських соціальних мережах вона вела активну антиукраїнську пропаганду, поширювала інформацію, яка дискредитує сили антитерористичної операції та розпалювала міжнаціональну ворожнечу.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці, оперативники виявили комп’ютерну техніку з доказами розміщення сепаратистських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно–слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали на Полтавщині сепаратистську інтернет-агітаторку.

Правоохоронці встановили, що мешканка Кременчука є прихильницею «руського міра» і політики Кремля. На своїх сторінках в російських соціальних мережах вона вела активну антиукраїнську пропаганду, поширювала інформацію, яка дискредитує сили антитерористичної операції та розпалювала міжнаціональну ворожнечу.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці, оперативники виявили комп’ютерну техніку з доказами розміщення сепаратистських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно–слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3290#sthash.QUgEcxYS.dpuf