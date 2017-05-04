На Полтавщині під час ДТП розбився молодий мотоцикліст

На Полтавщині під час ДТП розбився молодий мотоцикліст

13:42 04.05.2017
На Полтавщині під час ДТП розбився молодий мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Зимна Вода, Путомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано з діагнозом: «струс головного мозку, перелом верхньої щелепи та кісток носа».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.