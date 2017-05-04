На Полтавщині під час ДТП розбився молодий мотоцикліст
На Полтавщині під час ДТП розбився молодий мотоцикліст
Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Зимна Вода, Путомитівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу.
Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано з діагнозом: «струс головного мозку, перелом верхньої щелепи та кісток носа».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області