Поліція Тернопільщини: триває слідство щодо безжального вбивства жінки

Довічне ув'язнення загрожує вбивці з Гусятинщини - справу слідчі уже скерували до суду. Чоловік у грудні вбив, розчленував тіло своєї дружини та викинув його, розпакувавши по мішках, у Збруч.

Про зникнення 42-річної Олени Вуздеревич ще 6 грудня повідомив дільничного місцевий сільський голова. Жителька села Мала Лука 1 грудня вийшла з дому і не повернулася.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці запідозрили, що до її зникнення причетний офіційний чоловік, а уже дев’ятого грудня усе підтвердилося. Саме того дня оперативники витягнули з річки мішки з частинами тіла.

Нагадаємо, що вбивця скоїв злочин через чотири місяці після того, як його звільнили відповідно до закону "Савченко". Чоловік сидів за вбивство п’ятирічного сина своєї дружини. Тоді суд призначив йому 12 років позбавлення волі, але відсидів він лише вісім з половиною.

За словами старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП Сергія Гончарука, вбивця не одразу зізнався у другому вбивстві і в тому, де подів тіло. У ході оперативних дій житель Малої Луки морочив голову правоохоронцям, вказуючи різні місця сховку.

Спочатку стверджував, що закопав її на сміттєзвалищі, потім переконував, що кинув у криницю, а також вивіз у поле. Усі ці версії відпрацьовували слідчі, на що пішло чимало часу. Зізнався у розчленуванні лише на третій день.

Під час слідчо-оперативних заходів та у ході досудового розслідування, каже Сергій Гончарук, підозрюваний щоразу відмовлявся від попередніх показів, путався у них та міняв історію про ймовірних вбивць дружини. То він звинувачував рідного брата, потім переконував, що розчленуванням коханої займався шваґро.

Далі спробував вину перекласти на друзів загиблої, а після того ще й на вигаданих роботодавців з Хмельницького. Щодо останніх, то він розповідав, що хмельниччани відімстили за те, що жінка відмовилася працювати у їхньому стриптиз-клубі.

Усі історії слідчі перевіряли, але усі докази свідчили про причетність до вбивства затриманого. Справа пішла до суду. Йому інкримінують статті 122 частина 1 ККУ - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також статтю 115 частина 2 пункти 9 та 13 ККУ - умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення та вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство.

Сьогодні вбивця перебуває в слідчому ізоляторі. Справу розглядатиме Чортківський суд. Проте зловмисник вимагає присутності на суді і присяжних. Чоловік сподівається, що незалежні слухачі повірять йому і пом'якшать вирок, змінивши довічне ув'язнення на кілька років за ґратами.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області