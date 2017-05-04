На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який ледь не зарізав сестру

Богородчанський відділ прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України щодо 35-річного жителя району.

В ході розслідування встановлено, що в лютому цього року під час розпиття спиртних напоїв між зазначеним чоловіком та його рідною сестрою на ґрунті особистих неприязних стосунків виник конфлікт.

У ході сварки зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс сестрі один удар кулаком в обличчя, а відтак, схопивши кухонний ніж, завдав ним ще один удар в область грудної клітки.

Внаслідок цього потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент спричинення.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт розглядатиме по суті суд.

За вказане правопорушення чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області