На Київщині двох чоловіків підозрюють в озброєному нападі на суддю

На Київщині двох чоловіків підозрюють в озброєному нападі на суддю

15:42 04.05.2017
На Київщині двох чоловіків підозрюють в озброєному нападі на суддю
У м. Переяслав-Хмельницький двоє чоловіків у балаклавах зайшли до приміщення юридичної консультації і почали вимагати від потерпілого віддати їм ключі від сейфу, погрожуючи при цьому предметом, схожим на револьвер. У подальшому, один із зловмисників застосував до потерпілого електрошокер, від чого останній упав на підлогу.
У цей час інший нападник шукав в офісному приміщенні цінні речі. Після того, як потерпілий вказав нападникам, де зберігаються кошти, зловмисники забрали гроші та мобільний телефон і залишили місце вчинення злочину.
 
Потерпілим виявився колишній суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду, який на даний час займається приватною юридичною практикою. 
 
Завдяки злагодженій роботі співробітників правоохоронних органів  зловмисників було затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи (розбій), вчиненому за попередньою змовою групою осіб) КК України.
 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Розбійникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.
 
Підозрюваним загрожує ув’язнення строком до 10 років із конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
 
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