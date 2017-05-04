На Київщині двох чоловіків підозрюють в озброєному нападі на суддю

У м. Переяслав-Хмельницький двоє чоловіків у балаклавах зайшли до приміщення юридичної консультації і почали вимагати від потерпілого віддати їм ключі від сейфу, погрожуючи при цьому предметом, схожим на револьвер. У подальшому, один із зловмисників застосував до потерпілого електрошокер, від чого останній упав на підлогу.

У цей час інший нападник шукав в офісному приміщенні цінні речі. Після того, як потерпілий вказав нападникам, де зберігаються кошти, зловмисники забрали гроші та мобільний телефон і залишили місце вчинення злочину.

Потерпілим виявився колишній суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду, який на даний час займається приватною юридичною практикою.

Завдяки злагодженій роботі співробітників правоохоронних органів зловмисників було затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи (розбій), вчиненому за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Розбійникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Підозрюваним загрожує ув’язнення строком до 10 років із конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області