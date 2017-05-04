У Харкові чоловік вистрибнув з вікна на 7-му поверсі лікарні

У Харкові чоловік вистрибнув з вікна на 7-му поверсі лікарні

15:30 04.05.2017
У Харкові чоловік вистрибнув з вікна на 7-му поверсі лікарні

Інформація про подію надійшла до Немишлянського відділу поліції.

Біля будівлі лікарні, розташованої на вулиці Салтівське шосе, було виявлено тіло чоловіка. Встановлено, що 74-річний загиблий перебував на лікуванні у медичному закладі та покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 7-го поверху.

Факт події попередньо внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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