У Харкові чоловік вистрибнув з вікна на 7-му поверсі лікарні

Інформація про подію надійшла до Немишлянського відділу поліції.

Біля будівлі лікарні, розташованої на вулиці Салтівське шосе, було виявлено тіло чоловіка. Встановлено, що 74-річний загиблий перебував на лікуванні у медичному закладі та покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 7-го поверху.

Факт події попередньо внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області