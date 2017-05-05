У Запоріжжі під час пожежі у квартирі постраждала жінка

О 02:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія виникла в одній із багатоповерхівок по вулиці Парамонова Комунарському районі м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній із квартир горіли меблі на кухні на площі 7 кв.м.

Під час пожежі травмувалася 49-річна власниця. Жінку з термічними опіками каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до опікового відділення 5 міської лікарні.

Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.

О 03:05 рятувальники локалізували загоряння, а о 03:38 – повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 9 чоловіка особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області