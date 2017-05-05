На Луганщині палав будинок, на згарищі знайшли тіло людини

О 23:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння даху житлового будинку за адресою: Станично-Луганський район, с. Вільхова.

До місця виклику було направлено відділення чергового караулу 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області.

На момент прибуття до місця події чергового караулу, житловий будинок був охоплений вогнем повністю. Для ліквідації пожежі та підвозу води були задіяні додаткові сили та техніка. Під час приборкування полум'я рятувальниками було виявлено тіло громадянина, 1977 року народження.

Пожежу площею 64 м. кв. локалізовано о 00:35 та ліквідовано о 03:27.

Наразі причина пожежі з'ясовується фахівцями.

До ліквідації пожежі залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

За матеріалам прес-служби ДСНС у Луганській області