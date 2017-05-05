На Чернігівщині СБУ ліквідувала одразу дві нарколабораторії

Дві нарколабораторії з виготовлення ацетильованого опію ліквідували на Чернігівщині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією.

Четверо мешканців Сновського району налагодили виробництво опію у господарських приміщеннях двох приватних садиб. Впродовж доби зловмисники виготовляли понад сто п’ятдесят кубів наркотику, що за цінами «чорного ринку» становить приблизно 10 тисяч гривень.

Оперативники спецслужби затримали членів злочинної групи під час чергової реалізації партії наркотичного засобу.

У результаті обшуку помешкань затриманих правоохоронці вилучили наркотичну сировину, обладнання для виготовлення опію та понад шість літрів готової наркопродукції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ