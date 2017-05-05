СБУ виявила ще два факти використання бойовиками російської зброї

СБУ виявила ще два факти використання бойовиками російської зброї

02:05 05.05.2017
СБУ виявила ще два факти використання бойовиками російської зброї

Співробітники Служби безпеки України задокументували два факти використання бойовиками так званої «ДНР» зброї та боєприпасів російського виробництва.

У «сірій зоні» в районі донецького аеропорту правоохоронці виявили два постріли до гранатомету РПГ-7В, залишені бойовиками. Поблизу одного з опорних пунктів Збройних сил України на лінії розмежування оперативники спецслужби вилучили вогнемет «Шмель».

За висновками експертів, виявлена зброя та боєприпаси виготовлені в Росії після 1991  року та не перебувають на озброєнні сил антитерористичної операції. Наявність у бойовиків російської зброї вкотре доводить її постачання терористам з території РФ.

За матеріалами прес-центру СБУ

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