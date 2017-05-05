На Волині районного суддю затримано за хабарництво

На Волині районного суддю затримано за хабарництво

03:07 05.05.2017
На Волині районного суддю затримано за хабарництво

Апеляційний суд Рівненської області залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким суддю Ківерцівського районного суду Волинської області засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що суддю, робота якого відзначалася постійними скаргами людей та критикою на суддівських конференціях, у 2010 році затримали співробітники Служби безпеки України на хабарі за вирішення цивільної справи на користь місцевого підприємця.

Після тривалого розгляду справи суддю визнано винним за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому винесено покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять років з позбавленням права обіймати посаду судді та посади в державних установах строком на три роки із конфіскацією 1/6 його майна.

Початок строку відбування покарання зловмисником буде рахуватися з моменту приведення вироку до виконання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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