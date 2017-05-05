На Львівщині розбився на смерть молодий скутерист

На Львівщині розбився на смерть молодий скутерист

00:06 05.05.2017
На Львівщині розбився на смерть молодий скутерист

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько опівночі в селі Запитів, Кам’янка-Бузького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій скутера «Вайпер ТР-5», 21-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та зіштовхнувся з металевим відбійником.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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