На Львівщині розбився на смерть молодий скутерист
На Львівщині розбився на смерть молодий скутерист
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько опівночі в селі Запитів, Кам’янка-Бузького району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій скутера «Вайпер ТР-5», 21-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та зіштовхнувся з металевим відбійником.
Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області