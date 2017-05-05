У Миколаєві 11 річний хлопчик... викрав авто та втрапив у ДТП

Під час патрулювання мікрорайону Варварівка увагу наряду патрульної поліції привернув автомобіль «ВАЗ-2101», який в’їхав у бордюр біля буд.№22 по вул. Веселинівській.

Підійшовши до автівки, аби перевірити чи все гаразд у водія транспортного засобу, правоохоронці побачили, що за кермом сидить хлопчик.

Правопорушника разом із батьками було запрошено до відділу поліції, де 11-річний крадій, зізнавшись у скоєнні злочину, розповів, що, проходивши по одній із вулиць у с. Весняному Миколаївського району, побачив відчинений автомобіль із ключем у замку запалювання. Недосвідчений «водій» вирішив покататись, але, захопившись поїздкою, не впорався із керуванням та заїхав на бордюр, де його і помітили правоохоронці.

У подальшому поліцейські встановили і власника транспортного засобу, який навіть не знав, що його легковик зник.

Наразі автомобіль вилучено та повернуто власнику.

Слідчим відділенням Миколаївського відділення поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом», санкція якої передбачає накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відносно неповнолітнього та його батьків зібрано відповідні матеріали, які направлено до суду для подальшого прийняття рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області