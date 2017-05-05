На Миколаївщині крадії знеструмили цілий район у Первомайську

Дирекція акціонерного товариства звернулась до поліції із заявою про скоєння крадіжки майна. Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 КК України «Крадіжка», розшукуються винні особи.

Так, у ніч з 02 на 03 травня 2017 року з трансформатора КТП-104, розташованого біля будинку №40по вул. Фадєєва у м.Первомайськ, невідомі викрали 180 кг мастила. Внаслідок злочинних дій 130 абонентів вказаного мікрорайону залишились без електропостачання.

Наразі установою встановлюється сума спричиненого матеріального збитку.

Слідчим підрозділом Первомайського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 КК України «Крадіжка», санкція якої передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове слідство.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Шановні громадяни!

Якщо ви стали свідками скоєння вказаного злочину або володієте інформацією, яка може стати корисною у розслідуванні, зверніться до Первомайського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області за адресою: м.Первомайськ, вул.Грушевського,29, або за телефонами (05161)7-52-02, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області