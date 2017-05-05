Дитина випала з вікна на Донеччині, хід слідства контролює прокуратура

До лікарні м.Красногорівка було доставлено малолітню дитину 2010 р.н.

Медики діагностували у дівчинки відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, чисельні забої тіла, закритий перелом середньої третини лівого стегна зі зміщенням та закритий перелом нижньої третини лівої великоберцової кістки зі зміщенням.

Як з’ясували слідчі, травми дитина отримала внаслідок падіння з вікна другого поверху, де мати залишила дітей (семирічну дівчину та її чотирирічного брата) без нагляду.

Встановлено, що мати-одиначка 1986 р.н. не працює, має 4-х малолітніх дітей, на обліку у поліції не перебуває, за місцем мешкання характеризується посередньо, схильна до вживання алкогольних напоїв, підтримує зв’язки з особами, що ведуть антисуспільний спосіб життя.

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області