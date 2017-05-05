Двоє людей постраждали під час ДТП у Львівській області

У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася напередодні у місті Золочів, тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів – учасників ДТП.

Зіткнення автомобілів «ВАЗ-2104» та «ВАЗ-21011» відбулося на вулиці Академіка Павлова. Водій останнього із них, 40-річний житель району, був доставлений до лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Водій «четвірки», 72-річний місцевий мешканець, отримав тілесне ушкодження у вигляді забійної рваної рани носа.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Призначено експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області