У Черкасах 59-річна жінка всадила ножа у груди співмешканцю

До чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в під’їзді однієї із багатоповерхівок міста знайдено чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого ножового поранення грудної клітки.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські на місці події встановили, що потерпілим виявився 64-річний черкащанин, житель цього ж будинку. Чоловік був в стані алкогольного сп’яніння, він розповів, що під час розпиття алкогольних напоїв з цивільною дружиною між ними виник словесний конфлікт, під час якого жінка схопила ножа та вдарила ним чоловіка. 59-річну підозрювану затримали за місцем проживання.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області