У Черкасах 59-річна жінка всадила ножа у груди співмешканцю

У Черкасах 59-річна жінка всадила ножа у груди співмешканцю

08:19 05.05.2017
У Черкасах 59-річна жінка всадила ножа у груди співмешканцю

До чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в під’їзді однієї із багатоповерхівок міста знайдено чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого ножового поранення грудної клітки.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські на місці події встановили, що потерпілим виявився 64-річний черкащанин, житель цього ж будинку. Чоловік був в стані алкогольного сп’яніння, він розповів, що під час  розпиття алкогольних напоїв з цивільною дружиною між ними виник словесний конфлікт, під час якого жінка схопила ножа та вдарила ним чоловіка. 59-річну підозрювану затримали за місцем проживання.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.